Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Вечером 24 мая российские системы ПВО также отразили атаку двух вражеских беспилотников, которые летели на Москву.

На фоне отражения атак БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.