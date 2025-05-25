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Мэр Москвы

Собянин: еще два летевших на Москву БПЛА ликвидированы силами ПВО Минобороны

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО в ночь на воскресенье, 25 мая, отразили атаку еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В данный момент к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, добавил мэр Москвы.

Подразделения ПВО начали отражать новую атаку украинских дронов в столичном регионе вечером 24 мая. По последним данным, за это время российские силы ликвидировали восемь вражеских БПЛА.

В связи с отражением воздушных атак в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

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