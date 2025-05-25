Ограничения на полеты вновь введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь объявили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обе авиагавани не принимают и не отправляют рейсы с 02:00 по Москве для обеспечения безопасности полетов.

Подобные ограничения уже вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский поздно вечером 24 мая на фоне отражения атак вражеских беспилотников в Московском регионе.

Спустя некоторое время, уже в ночь на 25 мая, ограничения были ненадолго сняты. На момент публикации аналогичные меры безопасности также действуют в аэропорту Внуково.