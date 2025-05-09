Фото: 123RF/yevrenkalinbacak

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что рейс Анталья – Москва вылетел в 07:27 по московскому времени. Согласно данным портала Flightradar24, самолет приземлится во аэропорту Внуково в 11:35.

Ранее СМИ сообщали, что Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Однако вскоре представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомству, Минтрансу РФ и Turkish Airlines удалось договориться о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией.