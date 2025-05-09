09 мая, 09:38Туризм
Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву
Фото: 123RF/yevrenkalinbacak
Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании подтвердили, что рейс Анталья – Москва вылетел в 07:27 по московскому времени. Согласно данным портала Flightradar24, самолет приземлится во аэропорту Внуково в 11:35.
Ранее СМИ сообщали, что Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
Однако вскоре представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомству, Минтрансу РФ и Turkish Airlines удалось договориться о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией.