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09 мая, 09:38

Туризм

Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву

Фото: 123RF/yevrenkalinbacak

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили, что рейс Анталья – Москва вылетел в 07:27 по московскому времени. Согласно данным портала Flightradar24, самолет приземлится во аэропорту Внуково в 11:35.

Ранее СМИ сообщали, что Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

Однако вскоре представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомству, Минтрансу РФ и Turkish Airlines удалось договориться о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией.

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туризм

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