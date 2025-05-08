Полетная программа между РФ и Турцией будет восстановлена в полном объеме 9 мая

Фото: depositphotos/Shebeko

Полетная программа между Россией и Турцией будет восстановлена в полном объеме в пятницу, 9 мая. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией", – рассказал Кореняко.

По его словам, отмененные в четверг, 8 мая, рейсы выполнят авиаперевозчики Azur Air и SouthWind.

Turkish Airlines, в свою очередь, проработает вопрос добавления дополнительных рейсов в свое расписание за 9 мая.

Ранее СМИ сообщали, что Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

В АТОР уточняли, что авиакомпания отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково.

