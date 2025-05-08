АТОР: туроператоры решают вопросы из-за отмен рейсов из Турции в РФ

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Российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как ранее сообщили СМИ, турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг, 8 мая, отменила все рейсы с турецких курортов в российские города. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

В АТОР уточнили, что авиакомпания отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Кроме того, авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта отметила четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Петербурга.

По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек. В Анталье в отелях размещены более 1 500 человек с отмененных рейсов.

В настоящее время туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в ожидании своего вылета, в часть – пересажена на другие рейсы. Кроме того, туристам рекомендуют оставаться на связи со своим отельным гидом.

Туроператоры дадут рекомендации туристам после новой информации Turkish Airlines. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление АТОР.

"Пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов", – добавили в ассоциации.

Между тем авиакомпании России должны вернуться к штатному расписанию к 18:00 четверга, 8 мая. Сейчас московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в авиагаванях было задержано на вылет 51 рейс, на прилет – 43 рейса.

Кроме того, Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль соблюдение прав пассажиров при задержке рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.