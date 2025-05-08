Авиакомпании РФ вернулись к выполнению рейсов по расписанию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские авиакомпании вернулись к выполнению рейсов по расписанию после ограничений в работе аэропортов центральной части страны. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

При этом министерство и Росавиация продолжают держать ситуацию на контроле.

"Руководителям авиапредприятий необходимо проанализировать работу своих коллективов в нештатных ситуациях", – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало уделить внимание соблюдению федеральных авиационных правил, корректному формированию резерва воздушных судов, улучшению работы колл-центров, способам доведения информации об изменениях в расписании, повышению культуры общения линейного персонала и сокращению длительности нахождения пассажиров в самолетах после посадки на запасных аэродромах.

Кроме того, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров, добавил Минтранс.

Ограничения в работе аэропортов начали вводить 6 мая. Запреты на полеты объявлялись в гаванях столичного региона, Ярославля, Нижнего Новгорода, Мурманска, Калуги, Кирова и других.

На фоне происходящего Минтранс РФ и Российские железные дороги добавили места в поездах из Санкт-Петербурга. При этом во время ограничений аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял как минимум 74 самолета. В авиагавани была организована мобильная приемная, в которой правоохранители работали с пассажирами задержанных рейсов.

