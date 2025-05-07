Минтранс и РЖД добавили места в поезда из Петербурга из-за ограничений в аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минтранс РФ и Российские железные дороги добавили места в поездах из Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

По его словам, закрытие авиагаваней является беспрецедентным по масштабам, однако Минтранс контролирует ситуацию.

Временные ограничения начали вводиться 6 мая в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Помимо этого, ограничения ввели в аэропорту Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Ярославля. Такой же запрет действовал в аэропорту Нижнего Новгорода.

Ситуация продолжилась 7 мая. Ограничения объявлялись в аэропортах Калуга, Жуковский, Ярославль, Иваново и Домодедово.

При этом петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 74 самолета. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в авиагавани организована мобильная приемная, в которой правоохранители будут работать с пассажирами задержанных рейсов.

Также сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение прав граждан и предоставление им услуг по федеральным авиационным правилам.

