07 мая, 16:29Транспорт
Аэропорты Жуковский и Калуга приостановили свою работу
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорте Жуковский и в авиагавани Калуга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Как он уточнил, аэропорты не отправляют и не принимают рейсы.
Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Иванова и Ярославля. При этом в Ярославле они уже действовали утром.
Также 7 мая запреты вводились и снимались в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Между тем петербургский аэропорт Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Для работы с пассажирами задержанных рейсов Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в гавани мобильную приемную.
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