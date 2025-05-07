Аэропорты Жуковский и Калуга приостановили свою работу

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Временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорте Жуковский и в авиагавани Калуга. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он уточнил, аэропорты не отправляют и не принимают рейсы.

Ранее ограничения были введены в воздушных гаванях Иванова и Ярославля. При этом в Ярославле они уже действовали утром.

Также 7 мая запреты вводились и снимались в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Между тем петербургский аэропорт Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Для работы с пассажирами задержанных рейсов Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в гавани мобильную приемную.

