Временные ограничения сняты с аэропортов Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на использование воздушного пространства сняты со столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет на посадку и вылет самолетов отменен с 11:44 по московскому времени.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов. – Прим. ред.)", – написал он в телеграм-канале.

В настоящий момент аналогичные меры действуют в аэропорту Ярославля. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:35.

Между тем петербургский аэропорт Пулково 6 и 7 мая принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Для работы с пассажирами задержанных рейсов Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в гавани мобильную приемную. Правоохранители проконтролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг по федеральным авиационным правилам.