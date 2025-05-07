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Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Кирова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Как он уточнил, меры были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее запрет на использование воздушного пространства был снят с аэропортов Домодедово и Жуковский. Ограничения до сих пор действуют в аэропорту Ярославля. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:35.

В связи с введенными в российских аэропортах ограничениями авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении. Кроме того, перевозчик "Победа" сообщил отмене ряда рейсов. Компания "Ямал" предупредила о задержках при выполнении маршрутов в Москву из городов ЯНАО и в обратном направлении.

Пассажиры могут отслеживать информацию на официальных сайтах компаний, онлайн-табло и информационных табло в аэропортах и следить за объявлениями по громкой связи.