Николай Басков пожаловался, что его 6 часов не выпускали из самолета

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Николай Басков

Народный артист России Николай Басков пожаловался на то, что 6 часов не мог покинуть самолет. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Долетели мы из Иркутска, только сели в Питере. Уже 6 часов сидим в самолете, нас пока не выпускают", – сообщил Басков.

По словам артиста, в аэропорту скопилась большая очередь, а их самолет все еще разгружают. Никто никуда не летит и никто никуда не вылетает, добавил Басков.

Другие пассажиры рейса Иркутск – Москва также поделились видео из салона самолета, сообщает телеканал "360". По информации журналистов, борт должен был прибыть в столицу в 01:30, но примерно в 02:00 он приземлился в Санкт-Петербурге.

"Там, где есть жалобы на состояние, вызывают скорую. Отпускают. Остальным выходить нельзя. На борту в основном мужчины остались", – говорится в материале СМИ.

При этом командир корабля обратился к пассажирам по громкой связи, объяснив, что экипаж старается добиться вылета уже несколько часов. Но приоритет дается тем, кто вызывает скорые, где есть маленькие дети на борту, которые себя плохо чувствуют.

"Мы постоянно зовем, напоминаем о себе", – сказал он.



Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении из-за ограничений, введенных в российских аэропортах. В зависимости от времени ожидания вылета пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами России, добавляли в компании.

До этого сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома 6 и 7 мая принял 74 самолета.

