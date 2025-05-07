Ограничения на работу аэропорта Калуги сняты

Фото: 123RF/nkooume

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, воздушная гавань вернулась к работе в 22:02 по московскому времени.

Ранее были также отменены ограничения на полеты самолетов в аэропорту Жуковский столичного региона. Авиагавань вновь заработала на прием и выпуск воздушных судов в 21:26 7 мая.

При этом временные ограничения были введены в аэропорту Внуково. В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что в связи с введенными ограничениями будет скорректировано расписание полетов.