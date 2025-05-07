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Временные ограничения введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что в связи с введенными ограничениями будет скорректировано расписание полетов.

В компании также рекомендовали пассажирам перед отправлением в аэропорт уточнять статус своего рейса. Это можно сделать на онлайн-табло воздушной гавани, в телеграм-боте или по телефону справочной аэропорта, добавили в пресс-службе.

Между тем временные ограничения были также введены на работу самарского аэропорта Курумоч в 21:30 по московскому времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в данный момент принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временно остановил работу по приему и выпуску самолетов столичный аэропорт Домодедово. По словам представителя Росавиации, ограничения были введены с 19:15 по московскому времени. Затем ограничения были сняты.

Однако позднее аэропорт вновь был закрыт, а затем открыт.