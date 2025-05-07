Ограничения на работу аэропорта Домодедово сняты

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Ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Домодедово сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, авиагавань вернулась к работе в 21:00 по московскому времени.

Аэропорт Домодедово закрывался несколько раз. Ограничения начали действовать вечером 6 мая, утром 7-го числа их сняли. Позже их опять объявили и отменили. При этом к вечеру гавань вновь закрылась.

Между тем петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 74 самолета. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в авиагавани организована мобильная приемная, в которой правоохранители будут работать с пассажирами задержанных рейсов.

Также сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение прав граждан и предоставление им услуг по федеральным авиационным правилам.

