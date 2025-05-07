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07 мая, 20:12

Транспорт

В Росавиации сообщили об отсутствии скоплений пассажиров в аэропортах Москвы и Подмосковья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Скоплений пассажиров в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также подмосковного Жуковского нет, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве также отметили, что граждане, находящиеся в аэропортах, обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, в том числе напитками и питанием.

По данным Росавиации, на 18:00 по московскому времени 135 самолетов из 186, совершивших посадку на запасных аэродромах 6 и 7 мая из-за введенных ограничений, прибыли в аэропорты первоначального назначения. При этом еще 51 самолет находятся на 20 аэродромах.

"Если не будет продолжительных ограничений <...>, авиакомпаниям поставлена задача – большинство из этих самолетов должны перелететь в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток", – говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Шереметьево заявил, что скопления пассажиров в терминалах были кратковременны. В пресс-службе авиагавани уточнили, что скопления пассажиров в терминалах были вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов из-за временного закрытия воздушных пространств.

По данным компании, в настоящее время обстановка с переоформлением авиабилетов у касс осуществляется в обычном режиме.

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