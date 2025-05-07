07 мая, 17:59Транспорт
Аэропорт Шереметьево заявил, что скопления пассажиров в терминалах были кратковременны
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скопления пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево сейчас отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
По данным компании, в настоящее время обстановка с переоформлением авиабилетов у касс осуществляется в обычном режиме.
В сообщении указано, что все рейсы, отправленные на запасной аэродром в Шереметьево, были оперативно обслужены в соответствии с регламентами. Они уже вылетают в пункты назначения.
В пресс-службе уточнили, что скопления пассажиров в терминалах были вызваны вынужденной потребностью переоформления полетных документов из-за временного закрытия воздушных пространств.
Кроме того, в это время пассажиры с детьми могли расположиться в комнатах матери и ребенка. Также людям выдавали питьевую воду в терминалах.
В аэропорту круглосуточно работает оперативный штаб. Для стабилизации ситуации были приняты необходимые меры. Также представителям авиакомпаний была оказана поддержка по урегулированию расписания рейсов, оформлению и обслуживанию пассажиров, указали в пресс-службе.
Ограничения на полеты гражданских судов были введены в Шереметьево в 01:00 7 мая. В 04:07 их сняли.
Временные ограничения были повторно введены в аэропорту Шереметьево с 04:25. Они были сняты в 05:30. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.
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