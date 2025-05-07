Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево ведены временные ограничения на полеты гражданских судов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 01:00 по московскому времени. Они направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Росавиации подчеркивают, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 по московскому времени.

Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений. По предварительной информации, вечером во вторник, 6 мая, там произошли задержки рейсов в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Грузию и Турцию. После чего в аэропорт прибыли сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров.