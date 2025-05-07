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07 мая, 06:15

Транспорт

Сняты ограничения в работе аэропорта Шереметьево

Фото: 123RF/serjio74

Ограничения на прием и выпуск воздушных гражданских судов (ВС) сняты в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временны ограничения были сняты в 05:30 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее временные ограничения сняли в аэропортах Шереметьево и Внуково. Запреты отменили в 04:07 по московскому времени.

Также стало известно, что "Аэрофлот" будет выполнять рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно в обход закрытого воздушного пространства Пакистана. В компании отметили, что таким образом продолжительность полета будет увеличена в среднем на один-два часа в зависимости от направления.

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