Временные ограничения вновь введены в аэропорту Шереметьево

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Временные ограничения вновь введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения действуют с 04:25 по московскому времени. Они направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения также были введены в аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 вторника, 6 мая.

Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений. Туда прибыли сотрудники транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров.