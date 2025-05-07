07 мая, 04:53Транспорт
Временные ограничения вновь введены в аэропорту Шереметьево
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения вновь введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения действуют с 04:25 по московскому времени. Они направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Временные ограничения также были введены в аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 вторника, 6 мая.
Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений. Туда прибыли сотрудники транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров.