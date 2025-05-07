07 мая, 04:41Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропортах Шереметьево и Внуково
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения были отменены в 04:07 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Ограничения также были введены в аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 вторника, 6 мая.
Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений. Самолеты не могут вылететь в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Грузию и Турцию. В аэропорт прибыли сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров.