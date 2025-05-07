Временные ограничения сняты в аэропортах Шереметьево и Внуково

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В аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения были отменены в 04:07 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ограничения также были введены в аэропорту Жуковский. Запрет на взлет и посадку самолетов действует с 21:19 вторника, 6 мая.

Семь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за введенных ограничений. Самолеты не могут вылететь в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Грузию и Турцию. В аэропорт прибыли сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, которые организовали мобильную приемную для пассажиров.