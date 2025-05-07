Аэропорт Домодедово вновь закрыт на прием и выпуск самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь объявлены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запреты на полеты вводились в столичной гавани уже несколько раз. Сначала они начали действовать вечером 6 мая, утром 7-го числа их сняли. Однако позже их опять объявили и отменили.

Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Жуковский и Калуга.

При этом в Росавиации сообщили об отсутствии скоплений пассажиров в аэропортах столичного региона. В ведомстве также отметили, что граждане, находящиеся в гаванях, обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, в том числе напитками и питанием.

