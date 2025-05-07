Ограничения на полеты самолетов сняты в аэропорту Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как он отметил, они были объявлены для обеспечения безопасности рейсов с 19:15 по московскому времени.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении из-за ограничений, введенных в российских аэропортах. Также перевозчик "Ямал" предупредил о задержках вылета рейсов в Москву из городов ЯНАО и в обратном направлении.

Вместе с тем компания "Победа" сообщила об отмене ряда рейсов. При этом около 8,5 тысячи пассажиров "Уральских авиалиний" утром 7 мая ожидали вылета в Москву из разных российских городов и некоторых стран.

Вместе с тем из-за ограничений в работе аэропортов Минтранс РФ и Российские железные дороги добавили места в поездах из Санкт-Петербурга. Глава ведомства Роман Старовойт назвал ситуацию беспрецедентной по масштабам.

