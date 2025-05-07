Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово временно остановил работу по приему и выпуску самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения были введены с 19:15 по московскому времени.

Запрет на прием и выпуск самолетов вводился в аэропорту Домодедово вечером 6 мая. В 11:44 по московскому времени 7 мая ограничения были сняты.

К вечеру аэропорт сообщал о штатном режиме работы. Авиагавань подчеркивала, что все основные производственные процессы были восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах выявлено не было.

При этом из-за ограничений в работе аэропортов Минтранс РФ и Российские железные дороги добавили места в поездах из Санкт-Петербурга. Глава ведомства Роман Старовойт назвал ситуацию беспрецедентной по масштабам.

