Аэропорт Домодедово сообщил о работе в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

"После снятия ограничений все основные производственные процессы восстановлены, очередей и скоплений пассажиров в функциональных зонах не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Запрет на прием и выпуск самолетов вводился в аэропорту Домодедово вечером 6 мая. В 11:44 по московскому времени 7 мая ограничения были сняты.

Кроме того, запрет коснулся аэропортов Внуково, Шереметьево и Жуковский.

К вечеру 7 мая Внуково восстановил работу в штатом режиме. В авиагавани отметили, что в аэропорту усилены меры безопасности и досмотровые мероприятия из-за большого количества прибывающих людей, в том числе ветеранов, их сопровождающих, а также туристов из иностранных стран и других регионов РФ.

Временные ограничения на полеты самолетов в настоящий момент введены в столичном аэропорте Жуковский и в авиагавани Калуга.

