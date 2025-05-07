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Аэропорт Внуково восстановил работу в штатом режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что введенные накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в среду, 7 мая, после чего аэропорт в течении нескольких часов вернулся к штатному режиму работы.

"Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний прикладывали все усилия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу всех служб и подразделений", – говорится в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани также отметили, что в преддверии празднования 80-летия Победы во Внуково прибывают много людей, в том числе ветераны, их сопровождающие, а также туристы из иностранных стран и других регионов РФ. В связи с этим в аэропорту усилены меры безопасности и досмотровые мероприятия.

Временные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово 6 мая в 18:19 по московскому времени.

Помимо этого, ограничения ввели в аэропорту Жуковский, а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Ярославля. Такой же запрет действовал в аэропорту Нижнего Новгорода.

В среду, 7 мая, ограничения на посадку и вылет воздушных судов были сняты с аэропортов Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. До этого аналогичные ограничения сняли с аэропортов Казани и Нижнекамска, авиагавани Домодедово.