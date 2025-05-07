Аэропорт Жуковский открыт для приема и выпуска самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты самолетов отменены в аэропорту Жуковский столичного региона. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что авиагавань вновь заработала на прием и выпуск воздушных судов в 21:26 по московскому времени.

Жуковский приостановил вечером 7 мая. Ограничения также коснулись аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Вместе с тем из-за ограничений в работе аэропортов Минтранс РФ и Российские железные дороги добавили места в поездах из Санкт-Петербурга. Глава ведомства Роман Старовойт назвал ситуацию беспрецедентной по масштабам.

При этом в Росавиации сообщили об отсутствии скоплений пассажиров в аэропортах столичного региона. В ведомстве также отметили, что граждане, находящиеся в гаванях, обеспечены услугами в рамках федеральных авиационных правил, в том числе напитками и питанием.

