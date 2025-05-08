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08 мая, 19:33

Транспорт

Сняты временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов

Фото: 123RF/iakovenko

Ограничения на работу в аэропортах Мурманска и Апатитов сняты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения были сняты в 19:15 по московскому времени.

До этого Кореняко уточнял, что авиагавани прекратили работу 18:21 по московскому времени. Аэропорты не принимали и не отправляли рейсы.

Между тем Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах. Кроме того, клиенты должны иметь два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте в случае, если рейс задерживается на более чем два часа.

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