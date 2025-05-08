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Временные ограничения введены на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что авиагавани прекратили работу 18:21 по московскому времени. Они не принимают и не отправляют рейсы.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения действовали в аэропорту Нижнего Новгорода. Их объявили в 04:30. Позже воздушная гавань возобновила работу.

Между тем Минтранс напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах. Кроме того, клиенты должны иметь два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте в случае, если рейс задерживается на более чем два часа.

