08 мая, 06:50Транспорт
Сняты ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/bee32
Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения были отменены в 06:03 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Ранее временные ограничения были отменены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск гражданских самолетов.
Также стало известно, что аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в авиагавани мобильную приемную, в которой сотрудники прокуратуры могли работать с пассажирами задержанных рейсов.