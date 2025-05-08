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08 мая, 06:50

Транспорт

Сняты ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/bee32

Ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения были отменены в 06:03 по московскому времени. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее временные ограничения были отменены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск гражданских самолетов.

Также стало известно, что аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в авиагавани мобильную приемную, в которой сотрудники прокуратуры могли работать с пассажирами задержанных рейсов.

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