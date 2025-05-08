Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены в 04:30 по московскому времени. По словам представителя Росавиации, они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее временные ограничения были отменены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск гражданских самолетов.

Минтранс России также напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах. В частности, в случае задержки рейса перевозчики должны предоставить пассажирам с детьми до семи лет доступ к комнате матери и ребенка. Кроме того, клиенты должны быть обеспечены двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте в случае, если рейс задерживается на более чем два часа.