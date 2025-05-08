Сняты временные ограничения в аэропортах Иваново и Ярославля

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Ограничения на работу в аэропортах Иваново и Ярославля сняты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов были сняты в 06:42 по московскому времени. Их для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были отменены в аэропорту Нижнего Новгорода. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск гражданских самолетов.

Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял 74 самолета. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в авиагавани была организована мобильная приемная, в которой правоохранители работают с пассажирами задержанных рейсов.