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25 мая, 05:03

Транспорт

Ограничения на полеты вновь объявлены во Внуково

Фото: Москва 24

В столичном аэропорту Внуково вновь объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, ввели в 04:43 по московскому времени.

Прошедшей ночью ограничения на полеты уже вводились во Внуково на фоне отражения атак вражеских беспилотников в Московском регионе. Позже меры безопасности были отменены.

Аналогичные ограничения также объявлялись в других столичных аэропортах: Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

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