25 мая, 05:03Транспорт
Ограничения на полеты вновь объявлены во Внуково
Фото: Москва 24
В столичном аэропорту Внуково вновь объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов, ввели в 04:43 по московскому времени.
Прошедшей ночью ограничения на полеты уже вводились во Внуково на фоне отражения атак вражеских беспилотников в Московском регионе. Позже меры безопасности были отменены.
Аналогичные ограничения также объявлялись в других столичных аэропортах: Шереметьево, Домодедово и Жуковский.