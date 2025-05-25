03:32Транспорт
Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты
Фото: depositphotos/Shebeko
В аэропорту Внуково отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения были сняты в 03:20 по московскому времени. Таким образом, теперь все столичные аэропорты работают в штатном режиме.
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в Шереметьево. Немногим до этого аналогичные меры безопасности были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Временные ограничения вводились в работу московских аэропортов в ночь на 25 мая на фоне отражения атак беспилотников в столичном регионе.
В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов
Читайте также
- Запрет невозвратных авиабилетов приведет к росту цен на авиаперевозки в РФ
- Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Новость дополняется