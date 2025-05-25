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03:32

Транспорт

Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропорту Внуково отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были сняты в 03:20 по московскому времени. Таким образом, теперь все столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в Шереметьево. Немногим до этого аналогичные меры безопасности были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Временные ограничения вводились в работу московских аэропортов в ночь на 25 мая на фоне отражения атак беспилотников в столичном регионе.

В Росавиации рассказали о переговорах с зарубежными странами по возобновлению полетов

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