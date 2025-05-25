02:37Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры безопасности были отменены в 02:25 по московскому времени.
Временные ограничения вводились в работу этих аэропортов в ночь на 25 мая на фоне отражения атак беспилотников в Московском регионе. Сергей Собянин сообщал, что с вечера 24 мая средства ПВО сбили в общей сумме восемь дронов.
Между тем на момент публикации ограничения продолжают действовать в московских аэропортах Внуково и Шереметьево.