Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были отменены в 02:25 по московскому времени.

Временные ограничения вводились в работу этих аэропортов в ночь на 25 мая на фоне отражения атак беспилотников в Московском регионе. Сергей Собянин сообщал, что с вечера 24 мая средства ПВО сбили в общей сумме восемь дронов.

Между тем на момент публикации ограничения продолжают действовать в московских аэропортах Внуково и Шереметьево.