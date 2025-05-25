Временные ограничения объявлены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Аэропорт не принимает и не отправляет воздушные суда с 02:20 по московскому времени. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.

На момент публикации такие же ограничения действуют в других столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все указанные авиагавани закрыты на посадку и отправку самолетов.

Введение подобных мер безопасности связано с отражением в Московском регионе очередной атаки вражеских беспилотников. По последним сводкам, с вечера 24 мая силы ПВО сбили восемь БПЛА.