В Шереметьево отменили ограничения на полеты

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Столичный аэропорт Шереметьево отменил ограничения на полеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, были сняты в авиагавани в 02:35 по Москве.

Немногим ранее аналогичные ограничения также отменили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Таким образом, из всех столичных воздушных гаваней меры безопасности продолжают действовать лишь во Внуково.

Массовые ограничения в работе московских аэропортов связаны с отражением очередной атаки БПЛА в столичном регионе. На данный момент силам ПВО удалось перехватить восемь дронов на подлете к Москве.

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