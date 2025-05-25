02:42Транспорт
В Шереметьево отменили ограничения на полеты
Фото: 123RF/girich
Столичный аэропорт Шереметьево отменил ограничения на полеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, были сняты в авиагавани в 02:35 по Москве.
Немногим ранее аналогичные ограничения также отменили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Таким образом, из всех столичных воздушных гаваней меры безопасности продолжают действовать лишь во Внуково.
Массовые ограничения в работе московских аэропортов связаны с отражением очередной атаки БПЛА в столичном регионе. На данный момент силам ПВО удалось перехватить восемь дронов на подлете к Москве.
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