Ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский сняты

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры безопасности были отменены в 18:05 по московскому времени.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях был введен для обеспечения безопасности, отмечал ранее Кореняко.

При этом аналогичные ограничения во Внуково вводились дважды в ночь на 25 мая. За время их действия на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.