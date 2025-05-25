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Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, запрет на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях действует для обеспечения безопасности.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Аналогичные меры безопасности во Внуково вводились дважды в ночь на 25 мая. За время их действия на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.

Домодедово и Жуковский также не принимали и не отправляли рейсы на фоне отражения атак украинских беспилотников в Московском регионе. Спустя время ограничения отменили.