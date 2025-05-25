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25 мая, 15:33

Транспорт

Временные ограничения введены на работу аэропорта Калуги

Фото: 123RF/lightpoet

Временные ограничения введены на работу аэропорту Калуги. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты с 15:08 по московскому времени.

Ранее аналогичные ограничения вводились на работу указанной авиагавани и столичного аэропорта Внуково. Запреты были сняты утром 25 мая. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из которых вернулись в аэропорты первоначального назначения.

Кроме того, запрет на прием и вылет самолетов действовал в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне отражения атак украинских беспилотников в Московском регионе. Спустя время ограничения отменили.

В ночь на 25 мая в Подмосковье средства ПВО уничтожили 13 вражеских БПЛА.

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

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