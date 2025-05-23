Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в пяти аэропортах РФ

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В аэропортах Иванова, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения сняли в 06:00 по Москве. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Минувшей ночью временные ограничения на полеты также вводились в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Ближе к утру все ограничения были отменены.

22 мая свыше 160 рейсов были задержаны в трех столичных аэропортах. Из-за ограничений, вводимых на прием и выпуск самолетов, не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.