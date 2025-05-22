Более 160 рейсов задержаны в трех столичных аэропортах

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Свыше 160 рейсов задержаны в трех столичных аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В связи с этим ведомством организованы надзорные мероприятия. По данным транспортной прокуратуры, из-за ограничений, вводимых на прием и выпуск самолетов, не смогли своевременно вылететь в Шереметьево 72 рейса, во Внуково – 19 рейсов, в Домодедово – 71 рейс.

"Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг", – сказано в заявлении ведомства.

Транспортная прокуратура напомнила, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (916) 555-23-57.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале заявил, что по состоянию на 07:00 (по московскому времени) приземлились на запасных аэродромах в период с 21 по 22 мая 82 воздушных судна. Однако он уточнил, что почти все самолеты уже прилетели в аэропорты первоначального назначения.

Кореняко охарактеризовал ситуацию в аэропортах как спокойную, несмотря на задержки рейсов. Он отметил, что массовых скоплений пассажиров не наблюдается. По его словам, среднее время ожидания консультации в call-центрах авиакомпаний составляет до 4 минут.

Из-за задержек рейсов представитель Росавиации напомнил о важности соблюдения федеральных авиационных правил, согласно которым пассажирам должны быть предоставлены напитки и еда, а также организовано размещение в гостинице.

"Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров", – предупредил Кореняко, добавив, что работу авиации в условиях вводимых ограничений контролирует Минтранс и Росавиация.

Между тем в пресс-службе Шереметьево заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Представители аэропорта отметили, что российские и зарубежные рейсы обслуживаются исходя из действующих регламентов, а вылетают в пункты назначения по расписанию.

"Регистрация на рейсы и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорта Шереметьево выполняется согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", – сказано в заявлении воздушной гавани.

В Шереметьево подчеркнули, что скоплений пассажиров в терминалах не выявлено. Аналогичная ситуация наблюдается и во Внуково. По данным пресс-службы аэропорта, воздушная гавань работает в штатном режиме, а скоплений людей на данный момент не фиксируется.

"Осуществляются вылеты рейсов, в расписании которых возникли корректировки, в связи с временными ограничениями на полеты", – сказано в сообщении.

Во Внуково подчеркнули, что в связи с задержками рейсов особое внимание они уделяют пассажирам с детьми. Специально для них работает комната матери и ребенка, а также игровые пространства во всех зонах воздушной гавани.

Также Домодедово уделяет особое внимание работе аэропорта в связи с пиковыми нагрузками и временными ограничениями на полеты, поэтому подключает дополнительный персонал.

"Сотрудники работали по актуальным производственным графикам, обеспечивая бесперебойную поддержку и комфортное обслуживание пассажиров", – указала пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта заявили, что сегмент терминала Т2, который был ранее введен в эксплуатацию, помог распределить пассажиропоток по всем зонам. Именно поэтому, как отметили в Домодедово, им удалось избежать очередей и скоплений пассажиров.

Кроме того, в воздушной гавани сообщили, что полностью выполнили федеральные авиационные правила, в рамках которых пассажирам предоставлялись вода и ваучеры на питание.

"Именно передачу ваучеров накануне, 21:05 в 21:00, можно увидеть в телеграм-канале Shot – к сожалению, данное видео представлено как массовое явление, что не соответствует действительности", – объяснили в пресс-службе Домодедово.

Также аэропорт уделяет пристальное внимание пассажирам с детьми, для которых на первом этаже терминала доступна бесплатная зона Family Service. Там, по словам представителей воздушной гавани, родители могут отдохнуть, покормить и поухаживать за своим ребенком. Воспользоваться этим пространством можно при наличии посадочного талона или маршрутной квитанции, уточнили в Домодедово.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились утром 22 мая в Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Спустя время эти меры были отменены. Они вводились во всех столичных аэропортах для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на фоне отражения атак беспилотников.

