Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений

Фото: ТАСС/EPA/NARONG SANGNAK

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в Центральной России самолеты могут поздно прибывать в первоначальные гавани. Из-за этого возможны задержки рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Специалисты Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в стране усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

Кореняко напомнил, что при продолжительных задержках рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии со всеми правилами. Их необходимо обеспечить напитками, питанием и размещением в гостинице.

Днем в среду, 21 мая, в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский начали действовать ограничения на прием и отправку воздушных судов. Спустя время авиагавани заработали в штатном режиме. Однако ближе к вечеру меры объявили повторно, но потом отменили.

Из-за ограничений в Шереметьево, Домодедово и Жуковском свыше 100 рейсов были задержаны и отменены. В частности, в первом аэровокзале перенос коснулся 71 рейса, а отмена – одного. Во втором задержаны оказались 20 самолетов и еще четыре отменены, а в третьем под отмену подпал один маршрут, под перенос – четыре.

