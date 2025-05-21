Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Временные ограничения на работу сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, запрет на прием и выпуск воздушных судов перестал действовать в 16:01 по московскому времени.

Меры были введены в авиагаванях 21 мая для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения уже касались столичных аэропортов в этот день.

Тогда, помимо Домодедово и Жуковского, рейсы не принимал и не отправлял Шереметьево. Однако позже авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Вместе с тем в настоящее время запрет продолжает действовать в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.