21 мая, 16:57Транспорт
Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Временные ограничения на работу сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, запрет на прием и выпуск воздушных судов перестал действовать в 16:01 по московскому времени.
Меры были введены в авиагаванях 21 мая для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения уже касались столичных аэропортов в этот день.
Тогда, помимо Домодедово и Жуковского, рейсы не принимал и не отправлял Шереметьево. Однако позже авиагавань возобновила работу в штатном режиме.
Вместе с тем в настоящее время запрет продолжает действовать в аэропортах Владимира, Иванова и Калуги. Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.