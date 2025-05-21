21 мая, 13:06Транспорт
В аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, в данный момент воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Ранее ограничения были введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы. Представитель Росавиации подчеркивал, что подобные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
До этого, вечером 20 мая, аналогичные меры безопасности были введены в калужском аэропорту. Они продолжают действовать до сих пор.