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21 мая, 13:06

Транспорт

В аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, в данный момент воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее ограничения были введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Костромы. Представитель Росавиации подчеркивал, что подобные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого, вечером 20 мая, аналогичные меры безопасности были введены в калужском аэропорту. Они продолжают действовать до сих пор.

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