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21 мая, 04:12

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Костромы

Фото: 123RF/nkooume

Временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что подобные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вечером 20 мая аналогичные меры безопасности были введены в калужском аэропорту. Они продолжают действовать до сих пор.

Таким образом, на момент публикации все три авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

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