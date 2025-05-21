21 мая, 04:12Транспорт
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Костромы
Фото: 123RF/nkooume
Временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что подобные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Вечером 20 мая аналогичные меры безопасности были введены в калужском аэропорту. Они продолжают действовать до сих пор.
Таким образом, на момент публикации все три авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы.