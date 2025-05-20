Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее самолет, выполнявший рейс Владивосток – Москва, приземлился в Хабаровске из-за срабатывания индикации работы одной из систем. Как утверждают СМИ, причиной посадки якобы стала техническая неисправность двигателя.

Кроме того, столичный аэропорт Шереметьево опроверг распространяемую в телеграм-каналах информацию об очередях на входы в терминалы и в зонах досмотра в авиагавани. По информации СМИ, из аэропорта якобы уходят сотрудники досмотра и внутренней безопасности, которые недовольны условиями оплаты и объемом работы.