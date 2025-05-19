TVN24: Польша конфисковала шины для Boeing, отправленные транзитом через Россию

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Польша конфисковала партию шин для Boeing, которая следовала транзитом через Россию, передает телеканал TVN24.

Журналисты уточняют, что контрабанду обнаружили таможенники и сотрудники налоговой службы при проверке грузовика в Корощине (Люблинское воеводство). Вес изъятого составил 5 тонн.

Как следует из декларации, шины предназначались для грузовиков и автобусов. Однако у водителя были обнаружены резины, используемые для американских гражданских самолетов Boeing.

В материале также уточняется, что товар был отправлен из Испании, а конечной точкой маршрута был Азербайджан. Для доставки использовали Белоруссию и Россию.

Ранее таможня Белоруссии пресекла незаконный ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. Ее планировали транспортировать в Россию. Согласно экспертизе, обнаруженное вещество массой 580 килограммов – мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП.