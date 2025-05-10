Аэропорт Читы возобновил работу

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Аэропорт Читы возобновил свою работу, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее воздушная гавань была вынуждена временно приостановить работу из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, который возник за пределами аэродрома, однако успел подобраться до летного поля.

Тогда Кореняко отмечал, что ситуация находится под контролем и угрозы безопасности аэропорту нет.

До этого в аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов также были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако в 10:10 по московскому времени работа воздушной гавани была уже восстановлена.