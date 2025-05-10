Аэропорт Читы временно приостановил работу из-за пожара

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Аэропорт Читы временно приостановил работу из-за необходимости потушить ландшафтный пожар. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар возник за пределами аэродрома, однако успел подобраться до летного поля.

"Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов, самому аэропорту нет", – отметил Кореняко.

Ранее в аэропорту Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов также были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако в 10:10 по московскому времени работа воздушной гавани была уже восстановлена.

Минтранс РФ напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. Согласно регламенту перевозчики обязаны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

В ведомстве заявили, что если рейса задерживается перевозчики обязаны предоставить пассажирам с детьми до 7 лет доступ к комнате матери и ребенка. Помимо этого, пассажиров необходимо обеспечить двумя телефонными звонками или двумя сообщениями по электронной почте, прохладительными напитками в случае, если рейс задерживается более чем на два часа.

